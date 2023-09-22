Kuşadası açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Durdurulan bottaki 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.