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        Aydın'da 93 bin 400 makaron ele geçirildi

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 93 bin 400 makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 12:14 Güncelleme: 22.09.2023 - 12:42
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        Aydın'da 93 bin 400 makaron ele geçirildi
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 93 bin 400 makaron ele geçirildi.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı.

        Aramalarda; 84 bin 800'ü içi boş olmak üzere 93 bin 400 makaron, 45 paket kaçak pipo tütünü, 350 paket kaçak nargile tütünü ile 32 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.A, H.B. ve H.A. işlemleri için emniyete götürüldü.

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