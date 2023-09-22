Aydın'da uyuşturucu ticareti suçundan aranan 18 kişi tutuklandı
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişi cezaevine gönderildi.
Aydın'da uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 18 kişi cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, uyuşturucu madde satışını önlemeye yönelik sürdürdüğü çalışma kapsamında, uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüphelilerin adreslerine baskın yaptı.
Operasyonda yakalanan 18 zanlı, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.