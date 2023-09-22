Aydın'da 31 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
Aydın'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 31 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettikleri şüphesiyle 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akköy Mahallesi'ndeki makilik alanda yasa dışı geçişe hazırlanan 31 göçmeni yakaladı.
Operasyonda yasa dışı geçişi organize ettikleri suçlamasıyla A.D.A. ve S.Z. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.