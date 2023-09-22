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        GÜNCELLEME - Aydın'da bir gencin rayların üzerine düşen bariyeri trenin önünden çektiği anlar kamerada

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç kızın, hemzemin geçidin kırılan ve rayların üzerine düşen bariyerini trenin geçişinden hemen önce çektiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 16:14 Güncelleme: 22.09.2023 - 16:14
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        GÜNCELLEME - Aydın'da bir gencin rayların üzerine düşen bariyeri trenin önünden çektiği anlar kamerada
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç kızın, hemzemin geçidin kırılan ve rayların üzerine düşen bariyerini trenin geçişinden hemen önce çektiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'deki bir hemzemin geçidin yakınında bulunan arkadaş grubu, bir aracın kapanan bariyere çarparak uzaklaştığını gördü.

        Bariyerin yerinden çıktığını ve raylara düştüğünü gören gruptaki bir kişi, bu anı görüntülemek için cep telefonuyla kayıt almaya başladı ancak aracı kaydedemedi.

        Bu sırada bir trenin bariyerin bulunduğu raylara doğru hızla yaklaştığını gören gruptaki bir genç kız, "tren kaza yapar" diyerek hemzemin geçide yaklaştı.

        Genç kız, trenin geçişinden hemen önce bariyeri kaldırarak raylardan çekmeyi başardı. Buna rağmen trenin, bariyerin ucuna çarptığı olayda genç kızın tehlike atlattığı görüldü.

        Buse Ulay (21), AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir aracın bariyerleri kırdıktan sonra yoluna devam ettiğini söyledi.

        Ulay, "Erkek arkadaşım aracın plakasını almak için kamerasını açtı. O sırada aramızda bir muhabbet geçti 'alalım mı almayalım mı' diye? Ben korkuyla 'almayalım' dedim ama o sırada insanlık namına almamız lazım kaza olabilir tren kaza yapabilir diye düşündüm. Trenin geliş mesafesine bakmaya giderken 'bunu alabilirim oradan' dedim. Tam almaya kalkarken tuttum kendime doğru çektim o sırada tren geçti zaten. O anda gözüm karardı." ifadelerini kullandı.

        - "Gergin bir andı"

        Videoyu çeken Alihan Kazak da kaçan aracı kayda almak için kamerayı açtığını belirterek, "Aracı yakalayamadım fakat sonrasında olası bir kazayı kanıta alabilmek için videoyu çekmeye devam ettim. Videoyu çekmeye devam ederken kız arkadaşıma cesaret geldi bir anda gitti aldı. Ben de onu videoya çekmiş bulundum. her şeyin olabileceğini, bariyerin parçalanıp birine sıçrayabileceğini düşündüm o an. Gergin bir andı" diye konuştu.

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