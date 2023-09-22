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        Aydın'da araçlarında uyuşturucu bulunduran 4 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde araçlarında uyuşturucu madde bulunduran 4 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 23:29 Güncelleme: 23.09.2023 - 00:02
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        Aydın'da araçlarında uyuşturucu bulunduran 4 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde araçlarında uyuşturucu madde bulunduran 4 şüpheli, tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine 2 aracı durdurdu.

        Ekiplerin araçlarda ve şüphelilerin üstelerinde yaptıkları aramalarda 2 kilogram skunk, 550 gram kokain ele geçirildi.

        Şüpheliler A.K, U.K, M.A, ve H.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.

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