Aydın'da araçlarında uyuşturucu bulunduran 4 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde araçlarında uyuşturucu madde bulunduran 4 şüpheli, tutuklandı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde araçlarında uyuşturucu madde bulunduran 4 şüpheli, tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbarat üzerine 2 aracı durdurdu.
Ekiplerin araçlarda ve şüphelilerin üstelerinde yaptıkları aramalarda 2 kilogram skunk, 550 gram kokain ele geçirildi.
Şüpheliler A.K, U.K, M.A, ve H.A. ekipler tarafından gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.