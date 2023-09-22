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        Aydın'da direğe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

        Aydın'ın Söke ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 23:59 Güncelleme: 22.09.2023 - 23:59
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        Aydın'da direğe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
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        Aydın'ın Söke ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Akın Özkan idaresindeki 09 JM 649 plakalı motosiklet, Yuvaca-Atburgazı kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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