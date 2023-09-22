Aydın'da direğe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Aydın'ın Söke ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 22.09.2023 - 23:59 Güncelleme: 22.09.2023 - 23:59
Aydın'ın Söke ilçesinde direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Akın Özkan idaresindeki 09 JM 649 plakalı motosiklet, Yuvaca-Atburgazı kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu direğe çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.