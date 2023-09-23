"20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali" başladı
Aydın'da "20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali", sanatçı İrem Derici'nin konseriyle başladı.
Giriş: 23.09.2023 - 05:35 Güncelleme: 23.09.2023 - 05:35
Aydın'da "20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali", sanatçı İrem Derici'nin konseriyle başladı.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser öncesi, incir üreticilerine yönelik yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.
Derici'nin konserinin ardından Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sanatçıya çiçek ve incir hediye etti.
Festival yarın sona erecek.