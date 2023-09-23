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        "20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali" başladı

        Aydın'da "20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali", sanatçı İrem Derici'nin konseriyle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 05:35 Güncelleme: 23.09.2023 - 05:35
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        "20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali" başladı
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        Aydın'da "20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali", sanatçı İrem Derici'nin konseriyle başladı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser öncesi, incir üreticilerine yönelik yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

        Derici'nin konserinin ardından Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sanatçıya çiçek ve incir hediye etti.

        Festival yarın sona erecek.

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