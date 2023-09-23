Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Söke'de trafik denetiminde 37 sürücüye ceza uygulandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde drone ile yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 37 sürücüye 50 bin 693 lira idari para cezası kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:43 Güncelleme: 23.09.2023 - 16:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Söke'de trafik denetiminde 37 sürücüye ceza uygulandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Söke ilçesinde drone ile yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 37 sürücüye 50 bin 693 lira idari para cezası kesildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke Ağaçlı Kavşağı'nda trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimde 34 sürücüye kırmızı ışık ihlalin, 3 sürücüye de diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 50 bin 693 lira cezai işlem uygulandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Söke'de zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı
        Söke'de zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı
        Aydın'da çifte otomobille uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama
        Aydın'da çifte otomobille uyuşturucu sevkiyatına 4 tutuklama
        "20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali" başladı
        "20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali" başladı
        Aydın'da direğe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Aydın'da direğe çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
        Aydın'da araçlarında uyuşturucu bulunduran 4 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da araçlarında uyuşturucu bulunduran 4 şüpheli tutuklandı
        GÜNCELLEME - Aydın'da bir gencin rayların üzerine düşen bariyeri trenin önü...
        GÜNCELLEME - Aydın'da bir gencin rayların üzerine düşen bariyeri trenin önü...