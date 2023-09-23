Söke'de trafik denetiminde 37 sürücüye ceza uygulandı Aydın'ın Söke ilçesinde drone ile yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 37 sürücüye 50 bin 693 lira idari para cezası kesildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde drone ile yapılan trafik denetiminde kural ihlali yapan 37 sürücüye 50 bin 693 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke Ağaçlı Kavşağı'nda trafik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde 34 sürücüye kırmızı ışık ihlalin, 3 sürücüye de diğer kural ihlallerinden olmak üzere toplam 50 bin 693 lira cezai işlem uygulandı.