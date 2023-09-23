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        Söke'de zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı

        Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:51 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:51
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        Söke'de zeytinlikte çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Sayrakçı Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangına Orman İşletme ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan da yangın söndürme uçağıyla müdahale edildi.

        Yerleşim birimlerine yakın konumdaki yangın, büyümeden kontrol altına alındı.

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