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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli yakalandı

        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 14:56 Güncelleme: 24.09.2023 - 15:30
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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli yakalandı
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 48 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Aramalarda 2 kilo 200 gram esrar, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar kokain, hassas terazi, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ile 2 tüfek ele geçirildi.

        Operasyonda 48 şüpheli gözaltına alındı.

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