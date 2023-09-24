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        MHP Aydın İl Kongresi yapıldı

        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:31 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:37
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        MHP Aydın İl Kongresi yapıldı
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        Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Tek listenin olduğu kongrede mevcut İl Başkanı Haluk Alıcık, yeniden seçildi.

        Alıcık, yerel seçimlerde yüksek bir başarıya ulaşmak için bir saniye dahi durmayacaklarını ifade ederek, "Lider ülke Türkiye hedefinde 2024'e doğru diyar diyar Anadolu programımızla hareket edeceğiz. Cennet Aydın'ın cadde ve meydanlarında, sokaklarında hemşerilerimizin yanında olacağız. Aydın sevdamızın bedeli yoktur. Hiçbir mazerete sığınmadan koşacağız. Yılmayacağız, bıkmayacağız, yorulmayacağız. Bırakın yufka yürekler kenarda dursun. Efeliği topuklarda arayanlar kenarda dursun. Efeliği yürekte taşıyanlar geliyor." diye konuştu.

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