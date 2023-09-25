Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede V.Y'ye ait tütün dükkanı ile eve operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 milyon 750 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 30 bin filtreli sigara kağıdı, üzerinde sahte bandrol bulunan pakette 137 kilogram tütün ile 84 paket nargile tütünü ele geçirildi. Aramalarda ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 29 fişek de bulundu.

Operasyonda V.H. ile kardeşi A.H. gözaltına alındı.