Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 12:49 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçede V.Y'ye ait tütün dükkanı ile eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 1 milyon 750 bin içi tütün doldurulmuş makaron, 30 bin filtreli sigara kağıdı, üzerinde sahte bandrol bulunan pakette 137 kilogram tütün ile 84 paket nargile tütünü ele geçirildi. Aramalarda ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait 29 fişek de bulundu.

        Operasyonda V.H. ile kardeşi A.H. gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Yasak aşk cinayetinde "Pes" dedirten mesajlaşma!
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Araç sahipleri ek MTV'yi ödedi mi?
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        Genel müdürlüğü 11 gün sürdü
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Merkez Bankası'ndan yeni KKM adımı
        Sonunda Chamberlain!
        Sonunda Chamberlain!
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çocukluk hayaliydi! Tüm parasını yatırdı...
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        Çok gürültülü! İlk kez ölçüldü
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        K.Maraş'ta 6 Şubat'ta o binada 26 kişi ölmüştü! İşte istenen ceza!
        Kim Basinger ortaya çıktı
        Kim Basinger ortaya çıktı
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        İtalyan mafya lideri Denaro hayatını kaybetti
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        Açık kapı faciasında 'klimadan tasarruf' iddiası!
        10 bin liraya alıcı buldu
        10 bin liraya alıcı buldu
        Sabancı & Talu aşkı
        Sabancı & Talu aşkı
        Yıkılmaz kale!
        Yıkılmaz kale!
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        "Otomobilde kampanya dönemi başlıyor"
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        Sel bölünmüş Libya’yı birleştirir mi? Trablus Hükümeti ne diyor?
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        "Esnek ödeme planları ve kiralık konut üretimi artırılabilir"
        İstihdam kan kaybediyor
        İstihdam kan kaybediyor

        Benzer Haberler

        Kazada otomobilden fırlayıp, beline demir bariyer saplanan sürücü yaşama tu...
        Kazada otomobilden fırlayıp, beline demir bariyer saplanan sürücü yaşama tu...
        Efeler'de teknik direktör Kanber'in keyfi yerinde
        Efeler'de teknik direktör Kanber'in keyfi yerinde
        Aydın'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        Aydın'da bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü öldü
        KAZADA OTOMOBİLDEN FIRLAYAN SÜRÜCÜYE DEMİR BARİYER SAPLANDI
        KAZADA OTOMOBİLDEN FIRLAYAN SÜRÜCÜYE DEMİR BARİYER SAPLANDI
        Kazada otomobilden fırlayan sürücüye demir bariyer saplandı
        Kazada otomobilden fırlayan sürücüye demir bariyer saplandı
        -"20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali" konserle sona erdi
        -"20. Germencik İncir, Tarım, Kültür ve Sanat Festivali" konserle sona erdi