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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 25.09.2023 - 18:46
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine Ata Mahallesi'nde O.K'nin (39) yaşadığı eve operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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