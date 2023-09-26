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        Aydın'da sikke ve tarihi objeleri satmaya çalışan kişi tutuklandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sikke ve tarihi objeleri satmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 12:42 Güncelleme: 26.09.2023 - 13:00
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        Aydın'da sikke ve tarihi objeleri satmaya çalışan kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sikke ve tarihi objeleri satmaya çalışan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin elinde bulunan tarihi eserler satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Suçüstü yakalanan zanlının üst aramasında 32 bronz sikke ile tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 4 metal obje ele geçirildi.

        Gözaltına alınan O.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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