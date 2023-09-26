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        Aydın'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 16:13 Güncelleme: 26.09.2023 - 16:13
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        Aydın'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mavişehir Mahallesi'ndeki Sarıkum mevkisinde makilik alanda gizlenmeye çalışan Afganistan uyruklu 13 kişiyi yakaladı.

        Bölgede takibe alınarak durdurulan otomobildeki C.K, M.B, J.G.A, A.S ve M.İ. de gözaltına alındı.

        Araçtaki şüphelilerin, düzensiz göçmenleri yasa dışı yolla yurt dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlendi. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.

        Göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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