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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Didim ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 11:57 Güncelleme: 27.09.2023 - 13:24
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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Didim ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ile Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada 505 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda C.İ. ile B.B. gözaltına alındı.

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