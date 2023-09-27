Kuşadası'nda iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir iş yerinden hırsızlık yaptığı ileri sürülen kişi tutuklandı.
Güzelçamlı Mahallesi'ndeki bir iş yerinden 2 bilgisayar, kamera kayıt cihazı ile süs eşyası olarak kullanılan 2 antika bıçak çalındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin S.C. olduğunu belirledi.
Şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. İşlemin ardından adliyeye sevk edilen S.C, tutuklandı. Çalınan eşyalar ise henüz ele geçirilemedi.