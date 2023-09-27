Vali Canbolat, Söke'de ziyaretlerde bulundu
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke ilçesinde ziyaretlerde bulundu.
Kaymakam Ali Akça ve Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan tarafından karşılanan Canbolat, kaymakamlık toplantı salonunda ilçe yetkililerinden brifing aldı.
Canbolat, daha sonra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş ve Söke Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz'ı ziyaret etti.
İnşası devam eden Hükümet Konağı'nda inceleme yapan Canbolat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.