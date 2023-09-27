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        Nazilli'de park halindeyken yangın çıkan halk otobüsü kullanılamaz hale geldi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, halk otobüsü yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 21:04 Güncelleme: 27.09.2023 - 21:10
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        Nazilli'de park halindeyken yangın çıkan halk otobüsü kullanılamaz hale geldi
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, halk otobüsü yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

        Alınan bilgiye göre Yeni Mahalle 22 Sokak'ta park halindeki Aydın Büyükşehir Belediyesine ait şehiriçi halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Alevlerin aracı tamamen sardığı yangın ekiplerce söndürüldü.

        Yangın nedeniyle otobüs kullanılamaz hale geldi.

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