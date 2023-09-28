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        Aydın'da Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 11:09 Güncelleme: 28.09.2023 - 11:15
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        Aydın'da Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde Hint keneviri yetiştirdiği tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hıdırbeyli Mahallesi'ndeki bir iş yerinin bahçesinde ve fabrikanın arazisinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, iki ayrı noktada yaptıkları aramada 127 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan H.A. ile B.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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