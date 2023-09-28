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        Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2023 - 17:54 Güncelleme: 28.09.2023 - 17:54
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        Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde sahipsiz köpeğin ısırdığı kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ramazan Bağcı sokakta yürürken sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

        Bağcı'yı bacağından ısıran köpek bölgeden uzaklaştı.

        Haber verilmesiyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcı, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine götürüldü.

        Gazetecilere açıklama yapan Bağcı, köpeklerin bazı vatandaşlar tarafından beslendiği, bunun da tehlike arz ettiği değerlendirmesinde bulundu.

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