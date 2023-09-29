Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 03:39 Güncelleme: 29.09.2023 - 03:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Camikebir Mahallesi Tuna Sokak'ta Halil T. ile Hamdi B. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil T. yanında bulunan tabanca ile Hamdi B. ise bıçakla birbirlerini yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Kuşadası Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Öte yandan olayı duyan tarafların yakınları arasında da kavga çıktı. Polis ekipleri tarafları ayırırken, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yağmurlu günler başladı
        Yağmurlu günler başladı
        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Fenerbahçe Süper Kupa şampiyonu!
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Bakan Güler'den kritik açıklamalar
        Rotterdam'da öğrenci dehşeti: Üç kişi öldü
        Rotterdam'da öğrenci dehşeti: Üç kişi öldü
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Fenerbahçe 6'ncı viteste!
        Gezi davasında karar çıktı
        Gezi davasında karar çıktı
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        "Kartal'ın Fenerbahçe'si"
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor!
        Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
        Hatay’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        İstanbul'da Şirinevler'de patlama!
        13. harika: Fenerbahçe!
        13. harika: Fenerbahçe!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Boğazı kesilerek öldürülen kadının oğlu gözaltında!
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Elon Musk’ın uyduları Türkiye’ye geliyor
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        KKM'deki düşüşte sert fren
        KKM'deki düşüşte sert fren
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        İşte Süper Lig'in en pahalı ismi!
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Anayasa Mahkemesi ek MTV kararını açıkladı
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Çebi'den flaş play-off açıklaması!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Dünyada sadece 8 tane var... Biri Türkiye'de!
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi
        Kültür ve Turizm Bakanlığı festivalden çekildi

        Benzer Haberler

        Aydın'da polisin fenalaşan vatandaşa yardımı güvenlik kameralarına yansıdı
        Aydın'da polisin fenalaşan vatandaşa yardımı güvenlik kameralarına yansıdı
        Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
        Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
        Nazilli'nin gözü Adıyaman'da
        Nazilli'nin gözü Adıyaman'da
        Kuşadası açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı
        Kuşadası açıklarında 93 düzensiz göçmen yakalandı
        Kuşadası'nda 3 lastik botta 93 kaçak göçmen yakalandı
        Kuşadası'nda 3 lastik botta 93 kaçak göçmen yakalandı
        Aydın'da Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı
        Aydın'da Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli yakalandı