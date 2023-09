Aydın Büyükşehir Belediyespor'da ilk hedef Kupa Voley'de gruptan çıkmak FERDİ UZUN - Sezona Bursa'daki Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley maçlarıyla başlayacak Aydın Büyükşehir Belediyespor'un takım kaptanı Fatma Şekerci, "Rakiplerimizin farkındayız ve tabii ligin iyi olması da bence bizim için bir avantaj. Çünkü kendimizi her sene geliştirebileceğimiz, daha iyi yerlere taşıyabileceğimiz bir şans geliyor elimize." dedi.

FERDİ UZUN - Sezona Bursa'daki Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley maçlarıyla başlayacak Aydın Büyükşehir Belediyespor'un takım kaptanı Fatma Şekerci, "Rakiplerimizin farkındayız ve tabii ligin iyi olması da bence bizim için bir avantaj. Çünkü kendimizi her sene geliştirebileceğimiz, daha iyi yerlere taşıyabileceğimiz bir şans geliyor elimize." dedi.

Fatma Şekerci, AA muhabirine, sezon öncesi hazırlıkların oyuncular için genelde zor olduğunu, transfer döneminde 8 arkadaşlarının ayrıldığını, 8 yeni ismin takıma katıldığını söyledi.

Yeni voleybolcuların takıma alıştığını aktaran Şekerci, yeni sezonda güzel işler yapacaklarına emin olduklarını ifade etti.

Geçen yıl Avrupa kupalarına katılma hakkı elde edemediklerini anımsatan Şekerci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden bu sene Avrupa hedefimiz devam ediyor. Tekrar play-off'a kalmak ve ligi 5. veya 6. sırada bitirip Avrupa kupalarına gitmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu sene yine Kupa Voley oynayacağız. Orada da hedefimiz tekrardan ilk 4'te oynamak. Şu an her şey çok güzel gidiyor. Çünkü gelen oyuncularımız çok tecrübeli oyuncular. Özellikle ABD Milli Takımı'nın pasörü de gelecek. Henüz aramızda yok ama o da gelince bence tam takım olacağımızı düşünüyorum ve gerçekten bu sene gelen oyuncuların tecrübesi de bizi bir tık ileriye taşıyacağını düşünüyorum."

Dünyanın en zor liginde mücadele ettiklerini vurgulayan Şekerci, şöyle konuştu:

"O yüzden hedefimiz her zaman en iyiyi başarabilmek. Rakiplerimizin farkındayız ve tabii ligin iyi olması da bence bizim için bir avantaj. Çünkü kendimizi her seferinde her sene geliştirebileceğimiz, daha iyi yerlere taşıyabileceğiniz bir şans geliyor elimize. Çok iyi oyuncularla oynuyoruz, çok iyi takımlara karşı maç yapıyoruz. Bu bizim için en büyük şans."

- "Hedef Kupa Voley'de liderlik"

Takımın oyuncularından Çağla Salih de hazırlık döneminde şu ana kadar 6 maç yaptıklarını, bu müsabakalarda kendilerini gördüklerini söyledi.

Önlerindeki Kupa Voley maçlarına odaklandıklarını kaydeden Çağla Salih, "Oradaki 3 maçımızı çok iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Grup lideri olmak istiyoruz tabii ki. Onun dışında ligi de normal sezonda en iyi dereceyle bitirip Avrupa'ya gitmeye hak kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank ve Türk Hava Yolları'nın doğrudan çeyrek final vizesi aldığı Kupa Voley'de Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Bursa'da başlayacak C Grubu maçlarında Sarıyer Belediyespor, Beşiktaş Ayos ve Karayolları ile mücadele edecek. Grup liderinin doğrudan çeyrek finale yükseleceği grup maçlarında 3 gruptaki en iyi ikinci de çeyrek final vizesi alacak.