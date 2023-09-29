Yanmar, yeni traktör fabrikasını İzmir'de açtı

Tarım makine ve ekipmanları, enerji sistemleri, endüstriyel motorlar, marin motorları ve iş makineleri üreten Yanmar, İzmir'in Torbalı ilçesinde traktör fabrikası açtı.

Fabrikanın açılış töreninde konuşan Yanmar Turkey Makine AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kemal Erdoğan Shoshi, hedeflerinin, firmaları için Türkiye'yi Doğu Avrupa, Orta Asya ve Kuzey Afrika'yı kapsayacak şekilde üretim, mühendislik ve lojistik üssü yapmak olduğunu söyledi.

Firmanın 1912 yılında Japonya'da kurulduğunu ve dünyanın birçok ülkesinde hizmet verdiğini belirten Shoshi, şunları dile getirdi:

"Yanmar Holding'in Türkiye iştiraki Yanmar Turkey Makine AŞ olarak, 2023 yılında kuruluşumuzun 6. yılına girmiş bulunuyoruz. Her geçen gün büyüyerek ve hedeflerimizi büyüterek ilerlemeye devam ettik. Bugün geldiğimiz noktada yurt içi pazar ve ihracat odaklı tarım makine ve ekipmanları, enerji sistemleri, EPC anahtar teslim mühendislik hizmetleri, endüstriyel motorlar, global satın alma merkezi ve on-line makina kiralama üzerine uzmanlaşmış e-ticaret platformu 'makinagetir.com' olmak üzere farklı iş kolları ile dünyanın birçok ülkesine teknolojik çözümler sunmaktayız."

Bu başarılara kendilerine güvenen ve sürekli destekleyen Yanmar Holding üst yönetimi ve 200'ün üzerindeki Yanmar Türkiye çalışanı sayesinde ulaştıklarını kaydeden Shoshi, Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir yatırımla traktör üretim ve montaj, yedek parça depolama ve lojistik alanında hizmet verecek 23 bin metrekarelik Torbalı Üretim Tesisi'ni açtıklarını ifade etti.

- Üretim kapasitesi arttı

Bu tesisle firmalarının traktör üretim kapasitesini 3,5 katına çıkararak hem Türkiye hem de çevre coğrafyalarında sektörün en saygın kuruluşlarından biri olmayı hedeflediklerini vurgulayan Shoshi, şöyle devam etti:

"Bu yatırım sonrasında dünyanın 4. büyük traktör pazarı olan ülkemizdeki pazar payımızı çift haneli rakamlara taşırken ihracat hacmimizi artırmayı ve ayrıca bölgemize güçlü istihdam katkısı sağlamayı hedefliyoruz. Tesisimizde Yanmar'ın global kalite standartlarıyla Avrupa'ya ve iç pazara sunacağımız 'Yanmar YM' serisi ve Türk çiftçisinin çok sevdiği 'solis' traktörlere ilaveten, çok amaçlı kompakt 'Yanmar SA' serisi ve insansız/otonom sürüş özelliği bulunan en son teknolojik donanımlara sahip 'Yanmar YT' serisi traktörleri üretecek olmanın gururunu yaşıyoruz. Nitelikli insan kaynağımız ve verimli teknolojik çözümlerimizle yüksek değer yaratan bir şirket olma hedefimiz için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

- "Ürünlerimizi, kullanıcıların işlerini geliştiren teknolojiler olarak değerlendiriyoruz"

Yanmar Tarım İş Kolu Başkanı Nagamori Masuda da Yanmar Türkiye'nin tarım iş kolunun çok hızlı şekilde büyüdüğünü söyledi.

Türkiye ve yurt dışındaki pazar ortamının önemli ölçüde değişimler yaşadığına dikkati çeken Masuda, şöyle konuştu:

"Kullanıcılarımız, bu değişimlerden ötürü çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Burada ürettiğimiz ürünler, bu sorunların çözümüne yardımcı oluyor. Dolayısıyla ürünlerimizi sadece makine olarak görmüyor, aynı zamanda kullanıcıların işlerini geliştiren teknolojiler olarak değerlendiriyoruz. Çok sayıda kullanıcımızın ürünlerimizi sabırsızlıkla beklediklerini de biliyorum. Ürünlerimiz sayesinde çok daha verimli sonuçlar elde edeceklerini düşünüyorum. Bu hissi onlarda uyandırdığımız için de gururluyuz."

Açılışa Torbalı Belediye Başkanı Mithat Tekin, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç ile Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara'nın da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.