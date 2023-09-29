Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        GÜNCELLEME - Aydın'da polisin fenalaşan vatandaşa yardımı güvenlik kameralarına yansıdı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde rahatsızlanan vatandaşı polisin ekip aracıyla hastaneye götürdüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2023 - 00:28 Güncelleme: 29.09.2023 - 00:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Aydın'da polisin fenalaşan vatandaşa yardımı güvenlik kameralarına yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde rahatsızlanan vatandaşı polisin ekip aracıyla hastaneye götürdüğü anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

        Bahri Sağlam (79), Atatürk Kent Meydanı'nda bir önceki akşam yürüyüş yaparken fenalaştı.

        Nefes almakta güçlük çeken yaşlı adam, meydanda görevli polislerden yardım istedi.

        Ekipler Sağlam'ı polis aracıyla Aydın Devlet Hastanesine götürdü.

        Yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Sağlam, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Ekiplerin Sağlam'a yaptıkları yardım güvenlik kameralarına da yansıdı. Kayıtlarda, Sağlam'ın polis aracının yanına giderek yardım istediği ve araca bindirilerek sirenler eşliğinde meydandan ayrıldığı görülüyor.

        Sağlam'ı ekip otosuyla Aydın Devlet Hastanesine götüren polisler, yaşlı adamı evinde ziyaret etti.

        Olay anını anlatan polis memuru Behlül Oğuz, rahatsızlanan Sağlam'ın durumunun kritik olduğunu düşündüklerini için kendilerinin hastaneye götürdüğünü söyledi.

        Oğuz, "Çok şükür bugün aramızda. Sağ olsun bize güvendi. Türk polisi olarak biz elimizden geleni yaptık. İyi olduğu için çok memnunuz, mutluyuz." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        Dev gemi Marmara'yı böyle kirletti!
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        “Enflasyonun yükünü azaltmak hepimizin görevi”
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        Ünlü futbolcu intihara teşebbüs etti
        İstanbul Park kapışması
        İstanbul Park kapışması
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        "Rahatlayacağız, keyif alacağız"
        O apartman için yıkım kararı!
        O apartman için yıkım kararı!
        İşte nedeni
        İşte nedeni
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı!
        Demet Akbağ istifa etti
        Demet Akbağ istifa etti
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        Ünlü oyuncu son yolculuğuna uğurlandı
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        iPhone 15'te aşırı ısınma şikayeti!
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        "Kahraman değilim, hayata karşı endişemi sanatla aktarıyorum!"
        New York çöküyor
        New York çöküyor
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        TEKNOFEST gençliğinin ayak sesleri
        İstanbul güne böyle uyandı!
        İstanbul güne böyle uyandı!
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        Avrupa Komisyonu'ndan Schengen yanıtı
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        "Teknik adamlık dersi verdi"
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        Metal dedektörüyle küpe ararken bakın ne buldular!
        "Merak uyandırmaya devam edecek"
        "Merak uyandırmaya devam edecek"

        Benzer Haberler

        Yanmar, yeni traktör fabrikasını İzmir'de açtı
        Yanmar, yeni traktör fabrikasını İzmir'de açtı
        Aydın Büyükşehir Belediyespor'da ilk hedef Kupa Voley'de gruptan çıkmak
        Aydın Büyükşehir Belediyespor'da ilk hedef Kupa Voley'de gruptan çıkmak
        Nazilli Belediyespor'da 3 eksik
        Nazilli Belediyespor'da 3 eksik
        Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Aydın'da silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Aydın'da polisin fenalaşan vatandaşa yardımı güvenlik kameralarına yansıdı
        Aydın'da polisin fenalaşan vatandaşa yardımı güvenlik kameralarına yansıdı
        Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı
        Aydın'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı