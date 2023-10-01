Aydın'da yırtıcı kuş avlayan kişi yakalandı
Aydın'da kapan ve tuzaklarla yırtıcı kuş avlayan kişi yakalandı.
Giriş: 01.10.2023 - 13:38 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:38
Aydın’da kapan ve tuzaklarla yırtıcı kuş avlayan kişi yakalandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda bir araç içinde yasa dışı yollarla avlanmış 2 atmaca ele geçirdi.
El koyulan canlılar, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Yakalanan kişiye idari işlem uygulandı.