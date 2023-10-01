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        Aydın'da yırtıcı kuş avlayan kişi yakalandı

        Aydın'da kapan ve tuzaklarla yırtıcı kuş avlayan kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 13:38 Güncelleme: 01.10.2023 - 13:38
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        Aydın'da yırtıcı kuş avlayan kişi yakalandı
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        Aydın’da kapan ve tuzaklarla yırtıcı kuş avlayan kişi yakalandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafa Gölü Tabiat Parkı’nda bir araç içinde yasa dışı yollarla avlanmış 2 atmaca ele geçirdi.

        El koyulan canlılar, sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanlarına bırakıldı.

        Yakalanan kişiye idari işlem uygulandı.

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