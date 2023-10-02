Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde ameliyatsız tiroid nodülü tedavisi başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde, ameliyatsız tiroid nodülü tedavisine başlandığı bildirildi.

Üniversitede Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Gök, yaptığı açıklamada, tiroid hastalıklarına toplumda sık rastlandığını söyledi.

Tiroid nodüllerinin belli bir boyuta ulaştıktan sonra yutkunma güçlükleri ve ağrıların oluştuğuna dikkati çeken Gök, şöyle dedi:

"Cerrahi tedavide bez çıkartılıyor ve hasta bir nodül için bezinden olmuş oluyor. Fakat son yıllardaki teknolojik girişimlerle hasta ameliyat olmadan perkütan dediğimiz dışarıdan ultrason eşliğinde bu nodüllerin içerisine girilerek bu nodülleri yakabiliyoruz ve hastanın ameliyat olmadan bezinin tamamen çıkartılmadan bu semptomları ve bu şikayetlerinden kurtulmasını sağlıyoruz. Böylelikle hasta tedavi olmuş oluyor."

Üniversitede İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Güney de tiroidin tüm vücut üzerinde etkisi olduğunu belirterek, uygulamanın tedavide iyi bir alternatif olduğunu söyledi.