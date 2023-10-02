Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde ameliyatsız tiroid nodülü tedavisi başladı

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde, ameliyatsız tiroid nodülü tedavisine başlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 10:37 Güncelleme: 02.10.2023 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde ameliyatsız tiroid nodülü tedavisi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde, ameliyatsız tiroid nodülü tedavisine başlandığı bildirildi.

        Üniversitede Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Gök, yaptığı açıklamada, tiroid hastalıklarına toplumda sık rastlandığını söyledi.

        Tiroid nodüllerinin belli bir boyuta ulaştıktan sonra yutkunma güçlükleri ve ağrıların oluştuğuna dikkati çeken Gök, şöyle dedi:

        "Cerrahi tedavide bez çıkartılıyor ve hasta bir nodül için bezinden olmuş oluyor. Fakat son yıllardaki teknolojik girişimlerle hasta ameliyat olmadan perkütan dediğimiz dışarıdan ultrason eşliğinde bu nodüllerin içerisine girilerek bu nodülleri yakabiliyoruz ve hastanın ameliyat olmadan bezinin tamamen çıkartılmadan bu semptomları ve bu şikayetlerinden kurtulmasını sağlıyoruz. Böylelikle hasta tedavi olmuş oluyor."

        Üniversitede İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Güney de tiroidin tüm vücut üzerinde etkisi olduğunu belirterek, uygulamanın tedavide iyi bir alternatif olduğunu söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Dağlıca saldırısının planlayıcısı etkisiz!
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        Fahri müfettişin yazdırdığı ceza iptal edildi
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        Rasyonele dönüşün pozitif ayrışması
        Rasyonele dönüşün pozitif ayrışması
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        "Emekli maaşım ile geçiniyorum"
        "Emekli maaşım ile geçiniyorum"
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        MSB: 20 hedef imha edildi
        MSB: 20 hedef imha edildi
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!

        Benzer Haberler

        Didim açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Didim açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Aydın'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
        Aydın'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Aydın'da sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan kişi yaralandı
        Aydın'da 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu
        Aydın'da 2 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen lahit bulundu
        Aydın'da polisin bıçaklanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
        Aydın'da polisin bıçaklanmasına ilişkin 2 kişi tutuklandı
        Efeler 09 Spor - Eynesil Belediyespor: 1-1
        Efeler 09 Spor - Eynesil Belediyespor: 1-1