Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Kuşadası açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 10:26 Güncelleme: 03.10.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuşadası açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        ​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen saldaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.​​​​​​​

        Düzensiz göçmenler, işlemin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        13 yaşında kız çocuğunun takside taciz edilmesinde flaş gelişme!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
        Önce keşif sonra saldırı! Güzellik merkezine kurşun yağdırdılar
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Trump hakim karşısına çıktı: "Bu cadı avını izlemek istedim"
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        "Öldürülmek istemiyorum!" Ayşen'in çığlığı!
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        Bilim insanlarına göre uzaylıları bulmak 'an meselesi'
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu
        MİT ve Emniyet'ten 18 ilde 'Uyuyan Hücre' operasyonu

        Benzer Haberler

        Didim'de traktörlerden akaryakıt çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
        Didim'de traktörlerden akaryakıt çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
        Sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ üyesi yakalandı
        Sahte kimlikle yurt dışına kaçmaya çalışan 8 FETÖ üyesi yakalandı
        Aydın Ticaret Borsası
        Aydın Ticaret Borsası
        Kuşadası'nda evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı
        Kuşadası'nda evden hırsızlık yaptığı öne sürülen kişi yakalandı
        Aydın'da FETÖ üyesi 8 kişi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı
        Aydın'da FETÖ üyesi 8 kişi yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandı
        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı