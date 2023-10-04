Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 20:00 Güncelleme: 04.10.2023 - 20:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Efeler ilçesinde, uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol denetimi kapsamında Serçeköy Mahallesi'ndeki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

        Aramada, yolcu İ.Y’nin üzerinde 870 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan yolcunun jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Bakan Güler'den "terörle mücadele" mesajı
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        Terör hedefleri böyle vuruldu! MSB görüntüleri paylaştı
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        "2 teröristin Suriye'den geldiği tespit edildi"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        Yol yapım çalışmalarında bulunmuştu...
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        240 bin dolara satılması bekleniyor
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Metrobüs duraklarında inanılmaz yoğunluk!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu

        Benzer Haberler

        CHP Aydın İl Başkanlığına Hikmet Saatçı yeniden seçildi
        CHP Aydın İl Başkanlığına Hikmet Saatçı yeniden seçildi
        Aydın'da jandarmanın terör örgütü operasyonlarında 9 ayda 26 kişi tutukland...
        Aydın'da jandarmanın terör örgütü operasyonlarında 9 ayda 26 kişi tutukland...
        Söke Pamuğu coğrafi işaretle tescillendi
        Söke Pamuğu coğrafi işaretle tescillendi
        Nazilli Belediyespor evinde kral
        Nazilli Belediyespor evinde kral
        Aydın'da dolandırıcılık yapan kadına 81 yıl hapis cezası verildi
        Aydın'da dolandırıcılık yapan kadına 81 yıl hapis cezası verildi
        'Bitcoin Safiye'ye 81 yıl hapis ve 394 bin TL para cezası, eşine beraat
        'Bitcoin Safiye'ye 81 yıl hapis ve 394 bin TL para cezası, eşine beraat