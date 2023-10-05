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        Aydın'da 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde ölü bulunan 19 yaşındaki kızın cenazesi otopsiye gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 16:13 Güncelleme: 05.10.2023 - 16:13
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        Aydın'da 19 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde evinde ölü bulunan 19 yaşındaki kızın cenazesi otopsiye gönderildi.

        Alınan bilgiye göre, Kemer Mahallesi'nde yaşayan E.B'nin (19) odasında hareketsiz şekilde gören ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

        İlk belirlemede vücudunda darp, kesi, ateşli silah ya da benzeri yara izine rastlanmayan kızın cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

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