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        GÜNCELLEME - Aydın'da anaokulunda üzerine dolap devrilen çocuk yaralandı

        Aydın'da özel bir anaokulunda üzerine dolap devrilen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 17:18 Güncelleme: 05.10.2023 - 17:18
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        GÜNCELLEME - Aydın'da anaokulunda üzerine dolap devrilen çocuk yaralandı
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        Aydın'da özel bir anaokulunda üzerine dolap devrilen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Zeybek Mahallesi'ndeki bir anaokulunda eğitim gören Ç.G'nin üzerine dolap devrildi.

        Dolabın altında kalan çocuk ağır yaralandı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan adli ve idari soruşturma kapsamında anaokulunun, ruhsat başvurusunda bulunduğu, ruhsat işlemlerinin henüz onaylanmadan faaliyete geçtiği öğrenildi.

        Anaokulu ruhsatsız eğitim verdiği gerekçesiyle mühürlendi.

        Öte yandan Aydın Valisi Yakup Canbolat, yoğun bakımda tedavisi süren çocuğun anne ve babasını hastanede ziyaret etti.

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