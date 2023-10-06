Aydın'da refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Aydın'da otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 58 DU 250 plakalı otomobil, İzmir Bulvarı Otoyol Kavşağı'nda refüje çarptıktan sonra takla attı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ömer Bütün (21) ile ismi belirlenemeyen bir kişinin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Cenazeler, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.