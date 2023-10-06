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        Aydın'da öğrenci servis araçlarının çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 14 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:21 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:21
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        Aydın'da öğrenci servis araçlarının çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 14 kişi hafif şekilde yaralandı.

        Yenikent Mahallesi'ndeki kavşakta C.İ'nin kullandığı 09 AKC 654 plakalı servis minibüsü ile M.T'nin kullandığı 09 P 6310 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

        Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.

        Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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