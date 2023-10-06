Aydın'da öğrenci servis araçlarının çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 14 kişi hafif şekilde yaralandı.
Aydın'ın Söke ilçesinde öğrenci taşıyan servis minibüslerinin çarpıştığı kazada 14 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yenikent Mahallesi'ndeki kavşakta C.İ'nin kullandığı 09 AKC 654 plakalı servis minibüsü ile M.T'nin kullandığı 09 P 6310 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada, aralarında öğrencilerin de bulunduğu 14 kişi yaralandı.
Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.