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        Aydın'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilde 199 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:24 Güncelleme: 06.10.2023 - 10:34
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        Aydın'daki silah kaçakçılığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir otomobilde 199 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçeye kaçak silah getirileceği ihbarı üzerine bir otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada ruhsatsız 199 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler S.O ve eşi E.O ile B.Ö, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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