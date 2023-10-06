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        Aydın'da köpeğine tüfekle ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde köpeğine pompalı tüfekle ateş ettiği anları sosyal medyada canlı yayınla paylaşan kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 11:57 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:57
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        Aydın'da köpeğine tüfekle ateş ettiği anları sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde köpeğine pompalı tüfekle ateş ettiği anları sosyal medyada canlı yayınla paylaşan kişi gözaltına alındı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Toygar Mahallesi'nde yaşayan Ü.N.K'nin sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada köpeğini pompalı tüfekle vurduğu ihbarı üzerine soruşturma başlattı.

        Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alınırken, evi ve çevresinde yapılan aramada köpeğe ait ize rastlanmadı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Ü.N.K'nin işlemleri sürüyor.

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