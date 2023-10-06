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        Aydın'ın otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 22:48 Güncelleme: 06.10.2023 - 22:53
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        Aydın'ın otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        R.S. yönetimindeki 09 AJD 199 plakalı motosiklet, Söke-Kuşadası kara yolundaki Madenciler Kavşağı'nda B.Y'nin kullandığı 09 AET 743 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yaralanan motosikletlinin kopan parmağını cep telefonlarıyla uzun süre aradı.

        Kopan parmağın bulunmasının ardından R.S. ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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