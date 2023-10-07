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        Aydın'da motosikletinin devrilmesi sonucu omzundaki tüfek ateş alınca vurulan avcı öldü

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, domuz avına giderken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu omzundaki av tüfeği ateş alan avcı kazaen vurularak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 08:01 Güncelleme: 07.10.2023 - 08:01
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        Aydın'da motosikletinin devrilmesi sonucu omzundaki tüfek ateş alınca vurulan avcı öldü
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, domuz avına giderken kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu omzundaki av tüfeği ateş alan avcı kazaen vurularak hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, domuz avına gitmek için Turanlar Mahallesi'nden yola çıkan Nuri Arkan'ın (32) kullandığı motosiklet, Sarıova mevkiinde devrildi.

        Bu sırada omzunda taşıdığı av tüfeği kazara ateş alan Arkan, başından vurularak yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Arkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Arkan'ın cenazesi, Germencik Devlet Hastanesi'ndeki ön incelemenin ardından otopsi için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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