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        Germencik'te gönüllü gençler camiyi temizledi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde gönüllü gençler cami temizliği yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 09:12 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:28
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        Germencik'te gönüllü gençler camiyi temizledi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde gönüllü gençler cami temizliği yaptı.

        Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Ortaklar Genç Ofis üyesi gönüllü gençler, Ortaklar Dörtyol Camisinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.

        Etkinlik sonrası gençler, cami imamına çiçek takdim ederek, haftasını kutladı.

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