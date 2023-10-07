Germencik'te gönüllü gençler camiyi temizledi
Aydın'ın Germencik ilçesinde gönüllü gençler cami temizliği yaptı.
Giriş: 07.10.2023 - 09:12 Güncelleme: 07.10.2023 - 09:28
Aydın'ın Germencik ilçesinde gönüllü gençler cami temizliği yaptı.
Germencik Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı Ortaklar Genç Ofis üyesi gönüllü gençler, Ortaklar Dörtyol Camisinde "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Etkinlik sonrası gençler, cami imamına çiçek takdim ederek, haftasını kutladı.