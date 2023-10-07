Söke'de üretilen pamukların kalitesi incelendi

Aydın'ın Söke ilçesinde, Kütlü Pamuk Kalite Koruma Komisyonu, hasat edilen ürünlerle ilgili çalışma gerçekleştirdi.

Kaymakamı Ali Akça başkanlığında saha ziyaretlerinde bulunan komisyon, Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık ile görüştü.

Akça, pamuktaki kalite kontrolleri için ziyaretlere başladıklarını belirterek, ürünün kalitesini arttırmak için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İhracatın biraz daha hız kazanıp fiyatların artmasını umuyoruz. Bu konudaki sorunlarımızı da Tarım ve Orman Bakanımıza birebir ilettik. Hazine ve Maliye Bakanımızla da görüşeceğiz. Fiyat konusunda düzeltmeler olacağını düşüyoruz." dedi.