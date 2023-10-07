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        Söke'de durdurulan otobüslerde uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı

        Aydın'ın Söke ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüslerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:32
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        Söke'de durdurulan otobüslerde uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüslerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol denetimi kapsamında uygulama noktasında 5 yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.

        Narkotik köpekleri "Tork", "Buzul" ve "Veston"un da katıldığı aramada üzerlerinde çeşitli miktarlarda kubar esrar ele geçirilen 8 kişi gözaltına alındı.

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