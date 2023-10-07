Söke'de durdurulan otobüslerde uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı
Aydın'ın Söke ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüslerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 07.10.2023 - 12:11 Güncelleme: 07.10.2023 - 12:32
Aydın'ın Söke ilçesinde uygulama noktasında durdurulan yolcu otobüslerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol denetimi kapsamında uygulama noktasında 5 yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.
Narkotik köpekleri "Tork", "Buzul" ve "Veston"un da katıldığı aramada üzerlerinde çeşitli miktarlarda kubar esrar ele geçirilen 8 kişi gözaltına alındı.