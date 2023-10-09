Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 09.10.2023 - 12:06 Güncelleme: 09.10.2023 - 12:09
Aydın'ın Söke ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kemalpaşa Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda yangın başladı.
Yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Havadan uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Kontrol altına alınan yangının yaklaşık 50 dönümlük alana zarar verdiği öğrenildi.