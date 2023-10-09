Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli yakalandı

        Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:24 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda 1,5 kilogram skunk ele geçirildi.

        Operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İhbara giden polisimizi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İhbara giden polisimizi şehit etmişti! İşte o suç makinesi!
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        İsrail: Gazze ablukaya alınacak
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Rehin alınan İsraillilerin kimliği hakkında neler biliniyor?
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        Kapalıçarşı'da tavandan sarkan gizli tehlike!
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        "Burak Yılmaz daha fazla koştu"
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        İsrail Merkez Bankası'ndan 30 milyar dolarlık müdahale
        "Kayıp için mucize gerek"
        "Kayıp için mucize gerek"
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Türkiye'ye büyük müjde!
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Perre Antik Kenti'nde oda mezar bulundu
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        Görenler şoke oldu! Karadeniz'de dev hortum!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        İSKİ'den kritik açıklama! Baraj doluluk oranı azalıyor!
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Nobel Ekonomi Ödülü sahibini buldu
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        Yaşlı adamı komşusu kurtardı! Ölüm pençesi!
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        İsrail'e uçuşlar durduruldu
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        O sürücü denetimde yakalandı! Köprüde dehşet! Flaş gelişme!
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Petrol, altın ve dolarda yükseliş
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Kavgayı ayıranı öldüren sanığa "takdiri indirim"
        Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir!
        Deniz suyu sıcaklıkları şiddetli yağışları tetikleyebilir!
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        Emekliye maaş zammı ne olacak?
        "Doktora şiddet kabul edilemez"
        "Doktora şiddet kabul edilemez"

        Benzer Haberler

        Aydın Ticaret Borsası
        Aydın Ticaret Borsası
        Kuşadasıspor tam gaz devam
        Kuşadasıspor tam gaz devam
        Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Aydın'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü
        Efeler'in çıkışı sürüyor
        Efeler'in çıkışı sürüyor
        9. Selatin Bisiklet Turu, düzenlendi
        9. Selatin Bisiklet Turu, düzenlendi
        Kuşadasıspor - Bayburt Özel İdarespor: 1-0
        Kuşadasıspor - Bayburt Özel İdarespor: 1-0