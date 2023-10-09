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        Aydın'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 14:42 Güncelleme: 09.10.2023 - 14:42
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        Aydın'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyeniköy Mahallesi'nde iki aracı durdurdu.

        Araçlarda bulunan 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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