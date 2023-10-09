Aydın'da göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akyeniköy Mahallesi'nde iki aracı durdurdu.
Araçlarda bulunan 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.