Aydın Büyükşehir Belediyesinde "ihaleye fesat karıştırma" davasının görülmesine devam edildi Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 33 sanık hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 33 sanık hakkında "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlamalarıyla açılan davanın görülmesine devam edildi.

4. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Çerçioğlu'nun da aralarında olduğu bazı sanıklar katılmadı, avukatlar ise hazır bulundu.

Mahkemede, Çerçioğlu'nun bu dava ve daha önceden birleşen diğer dosyalara ilişkin ifadesinin alınmasına karar verildi.

Duruşma, eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında Mersin'de FETÖ'ye yönelik açılan davada yargılanan Erkan Karaarslan'ın da aralarında bulunduğu 33 sanık hakkında, "ihaleye fesat karıştırma" ve "edimin ifasına fesat karıştırma" suçlarından iddianame hazırlanmıştı.