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        Aydın'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 11:27 Güncelleme: 11.10.2023 - 11:27
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        Aydın'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 şüpheli cezaevine gönderildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda bir grup düzensiz göçmenin, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandığını belirledi.

        Düzenlenen operasyonda 9 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Ekiplerce yapılan çalışma sonucu, yabancı uyrukluları yasa dışı yolla yurt dışına çıkarmaya çalıştığı tespit edilen S.G, İzmir'de gözaltına alındı.

        S.G, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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