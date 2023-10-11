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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2023 - 16:05 Güncelleme: 11.10.2023 - 16:40
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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşıdığı ihbar edilen otomobili Hıdırbeyli Mahallesi'nde durdurmak istedi.

        Kaçan otomobil, kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobildeki S.B. ve A.T. gözaltına alındı.

        Narkotik dedektör köpeği Tina'nın görev aldığı aramada, otomobile gizlenmiş 500 gram kubar esrar ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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