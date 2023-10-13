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        Aydın'da çıkan kavgada bir kişi cam kesiği sonucu yaralandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi boynundan cam kesiği sonucu ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2023 - 18:10 Güncelleme: 13.10.2023 - 18:10
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        Aydın'da çıkan kavgada bir kişi cam kesiği sonucu yaralandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada bir kişi boynundan cam kesiği sonucu ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, ASTİM Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çalışan S.U. ve V.K. arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda V.K. masada bulunan cam şişeyi kırarak S.U'ya savurdu.

        Cam kesiği sonucu boynundan yaralanan S.U, Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı.

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