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        Söke'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 09:28 Güncelleme: 14.10.2023 - 09:36
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        Söke'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Ağaçlı Mahallesi istikametine giden Emirhan Aydın yönetimindeki 07 BIV 507 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Ercan Saral ve Serkan Tabaktaş, ambulansla Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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