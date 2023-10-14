Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Germencik Kaymakamlığından bedensel engelli vatandaşa prefabrik ev

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bedensel engelli Mustafa Sertçavuş'un talebi üzerine kaymakamlık tarafından prefabrik ev kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 12:56 Güncelleme: 14.10.2023 - 13:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Germencik Kaymakamlığından bedensel engelli vatandaşa prefabrik ev
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bedensel engelli Mustafa Sertçavuş'un talebi üzerine kaymakamlık tarafından prefabrik ev kuruldu.

        Alangüllü Mahallesi'nde yaşayan Sertçavuş (66), eşiyle birlikte oturdukları evin kısmen yıkık ve kullanılamaz halde olduğunu belirterek kaymakamlıktan yardım istedi.

        Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılan başvuruyu inceleyen vakıf mütevelli heyeti, talebe olumlu yanıt verdi.

        Sertçavuş ailesinin evlerinin bulunduğu bahçeye kurulan prefabrik eve kaymakamlık ve ilçe belediyesi tarafından eşya yardımı yapıldı.

        Mustafa Sertçavuş, AA muhabirine kendilerine yardımı esirgemeyen tüm yetkililere teşekkür ettiklerini belirterek, "Muhtarlığımız, kaymakamlığımız, belediyemiz... Tüm devletime teşekkür ederim. Allah devletimize bir zeval vermesin. Ömür boyu başımızı sokacak bir ev yapıldı." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        Habertürk ekibi sıcak bölgede
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        İsrail'den güvenli geçişe 6 saatlik izin
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        Okulu bastı öğretmenlere saldırdı!
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        "G.Saray'ı engellemeye çalışıyorlar!"
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Emekli ikramiyesinde ekim ayı şartı
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Yok artık Ronaldo! Yine tarihe geçti
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Bakan Fidan Sisi ile görüştü
        Konya'da tarihi gece!
        Konya'da tarihi gece!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "Pes" dedirten olay! Adliyedeki zabıt katibi çetenin lideri çıktı!
        "İmparator olmak istiyor"
        "İmparator olmak istiyor"
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Wikipedia verilerine göre dünyanın harikaları
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Metin Akpınar'dan açıklama
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        Mısır, 1 milyon Gazzeliye kapıları açar mı?
        'Baba' dava
        'Baba' dava
        Küba'da ameliyat olacak
        Küba'da ameliyat olacak
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        Başarısının sırlarını açıkladılar
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        İsrail, Gazze'de konvoyu vurdu! En az 70 ölü, 200 yaralı!
        Rusya TANAP’a ortak olabilir!
        Rusya TANAP’a ortak olabilir!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Söke'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Söke'de otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
        Aydın'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Aydın'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
        Aydın'da çıkan kavgada bir kişi cam kesiği sonucu yaralandı
        Aydın'da çıkan kavgada bir kişi cam kesiği sonucu yaralandı
        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
        Kuşadası'nda kruvaziyer turizm hareketliliği sürüyor
        Kuşadası'nda kruvaziyer turizm hareketliliği sürüyor
        Kuşadası, Didim ve Söke'de yılın ahilerine ödülleri verildi
        Kuşadası, Didim ve Söke'de yılın ahilerine ödülleri verildi