Germencik Kaymakamlığından bedensel engelli vatandaşa prefabrik ev

Aydın'ın Germencik ilçesinde bedensel engelli Mustafa Sertçavuş'un talebi üzerine kaymakamlık tarafından prefabrik ev kuruldu.

Alangüllü Mahallesi'nde yaşayan Sertçavuş (66), eşiyle birlikte oturdukları evin kısmen yıkık ve kullanılamaz halde olduğunu belirterek kaymakamlıktan yardım istedi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılan başvuruyu inceleyen vakıf mütevelli heyeti, talebe olumlu yanıt verdi.

Sertçavuş ailesinin evlerinin bulunduğu bahçeye kurulan prefabrik eve kaymakamlık ve ilçe belediyesi tarafından eşya yardımı yapıldı.

Mustafa Sertçavuş, AA muhabirine kendilerine yardımı esirgemeyen tüm yetkililere teşekkür ettiklerini belirterek, "Muhtarlığımız, kaymakamlığımız, belediyemiz... Tüm devletime teşekkür ederim. Allah devletimize bir zeval vermesin. Ömür boyu başımızı sokacak bir ev yapıldı." dedi.